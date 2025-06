Olanda crisi di governo sull’immigrazione | l’estrema destra di Wilders di ritira

L'Olanda affronta una crisi di governo proprio mentre si prepara a ospitare un vertice Nato cruciale. La ritirata dell'estrema destra di Wilders, infastidita dalla lentezza nell'affrontare il tema dell'immigrazione, mette in luce le fragilità politiche europee. Questo episodio non è solo un campanello d'allarme per l'Olanda, ma un riflesso dei crescenti malumori su scala continentale. Quanto inciderà sulla stabilità dell'Unione?

La crisi in seno al governo dei Paesi Bassi avviene a poche settimane dalla data in cui l'Olanda ospiterà i leader mondiali per un vertice Nato. Il leader di estrema destra critica la "lentezza" dell'esecutivo nell'attuare i piani con cui il suo partito ha vinto le elezioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Olanda, crisi di governo sull’immigrazione: l’estrema destra di Wilders di ritira

Leggi anche Crisi di governo in Olanda: Wilders abbandona la coalizione, rischio di stallo politico - La crisi di governo nei Paesi Bassi si infittisce: Geert Wilders esce dalla coalizione, riportando il paese verso un possibile stallo politico.

