Olanda cade sui migranti il governo delle strette all’asilo I pediatri | Danni gravi alla salute dei bambini

In Olanda, il governo affronta una crisi mentre la politica migratoria si inasprisce. Il leader del Partito della Libertà, Geert Wilders, ha ritirato il suo sostegno alla coalizione, sottolineando come le nuove misure possano avere gravi ripercussioni sulla salute dei bambini migranti. Questo è solo un riflesso di un trend europeo: l’urgente necessità di bilanciare sicurezza e diritti umani. Una questione che merita attenzione e dibattito.

In Olanda, il leader Partito della Libertà Geert Wilders ha tolto il sostegno alla coalizione di destra guidata dall’indipendente Dick Schoof. Gli alleati di governo non hanno aderito alla proposta di Wilders per un’ulteriore stretta alle politiche sull’immigrazione. “Non ho avuto altra scelta che ritirare il nostro sostegno”, ha poi dichiarato. Cade dunque sui migranti il governo che aveva promesso la politica di asilo “più severa di sempre”, per “rendere il Paese il meno attraente possibile per i richiedenti asilo”, come aveva spiegato la ministra dell’Asilo e della Migrazione, Marjolein Faber, espressione dello stesso partito di Wilders. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it