olanda cade il governo l estrema destra esce dalla coalizione si va vero elezioni anticipate

Crisi in Olanda: il governo crolla sotto i colpi dell'estrema destra. Geert Wilders, leader del PVV, lascia la coalizione, scatenando un'imminente corsa verso le elezioni anticipate. Questo evento svela un trend europeo di crescente polarizzazione politica, dove le questioni legate all'immigrazione diventano sempre più divisive. Riflessione interessante: quanto influiscono questi cambiamenti sulle prossime tornate elettorali in altri paesi europei? La storia è solo all'inizio.

Amsterdam, 3 giugno 2025 – Crisi di governo in Olanda. Ad aprirla il leader dell' estrema destra Geert Wilders, che ha annunciato l'uscita del suo partito, il PVV, dalla coalizione in seguito a una controversia sul tema dell' immigrazione. Wilders si è detto frustrato da quella che ha definito la lentezza nell'introduzione della "politica sull'immigrazione più restrittiva di sempre", concordata con i partner della coalizione dopo la sua sorprendente vittoria elettorale nel novembre 2023. "Nessuna firma per i nostri piani in materia di asilo. Il PVV lascia la coalizione", ha scritto su X. La mossa, che fa dunque cadere l'esecutivo, sembra aprire la strada a nuove elezioni nei Paesi Bassi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net