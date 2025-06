Okasa Falconara trionfa 4-2 contro Bitonto nella semifinale di futsal femminile

Il cuore dell'Okasa Falconara batte forte e trionfa 4-2 contro il Bitonto nella semifinale di futsal femminile! Un match spettacolare che non solo celebra la bravura delle atlete, ma si inserisce nel crescente entusiasmo per il calcio femminile in Italia. Ogni gol racconta una storia di passione e dedizione, proprio come dimostra il tifo caloroso che ha infiammato il palazzetto. Non perdere il prossimo capitolo di questa avvincente saga sportiva!

BITONTO 2 FALCONARA 4 BITONTO: Jozi, Tampa, Renatinha, Santos, Mansueto, Nicoletti, Lucileia, Pezzolla, Coda, Abbadessa, Grieco, Divincenzo. All. Marzuoli OKASA FALCONARA: Sestari, Elpidio, Martín Cortés, Pereira, Ferrara, Praticò, Gregori, Fernandes Balardin, Ciccale, Bordacchini, Gaspari, Scoponi. All. Domenichetti Cuore, corsa, tifo. Il mix perfetto porta in dote la prima affermazione dell’ Okasa Falconara nella gara 1 di semifinale contro il Bitonto. Le ragazze di Domenichetti espugnano il PalaPansini 2-4 e mettono un tassello importante in vista del return match – venerdì ore 20 al PalaBadiali – che può già assegnare un pass per l’ultimo atto della serie A femminile di futsal. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Okasa Falconara trionfa 4-2 contro Bitonto nella semifinale di futsal femminile

