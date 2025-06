Oggi Meloni incontra Macron a Roma per parlare di Ucraina e Ue

Oggi, Giorgia Meloni e Emmanuel Macron si incontreranno a Roma per discutere un tema cruciale: l'Ucraina. In un momento in cui l'Europa è chiamata a mostrarsi unita di fronte alle sfide geopolitiche, le tensioni emerse nei recenti vertici richiedono un confronto diretto. Sarà interessante scoprire come i leader cercheranno di ricomporre le divisioni e quali strategie emergenti si delineeranno per rafforzare l'unità europea. Un incontro che potrebbe segnare un passo importante

Ci sarĂ l’Ucraina al centro delle conversazioni tra Giorgia Meloni e Emmanuel Macron, che si incontreranno oggi pomeriggio alle 18 a Palazzo Chigi. Si parlerĂ delle recenti divisioni sul ruolo dei volenterosi, culminate con la mancata partecipazione della Presidente del Consiglio al vertice di Tirana – e quello precedente a Kyjiv, dove Meloni si è limitata a un videocollegamento. Oggi le divergenze sembrano appianate: «Non c’è assolutamente alcun ostracismo nei confronti di Meloni. L’Italia è un partner importante per noi e deve svolgere appieno il suo ruolo al fianco dei partner europei», si legge in una nota dell’Eliseo rilasciata alla vigilia del viaggio di Macron. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

