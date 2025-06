oggi macron da meloni per il vertice del disgelo

Oggi si svolge un incontro cruciale tra Macron e Meloni, un vertice che promette di segnare un nuovo corso nelle relazioni europee. In un contesto segnato da tensioni geopolitiche e incertezze globali, l'assenza della premier italiana al colloquio con Donald Trump rivela il suo rigido approccio sulla questione ucraina. SarĂ interessante vedere come questo "disgelo" influenzerĂ le dinamiche europee e la posizione dell'Italia sullo scenario internazionale.

Parigi, 3 giugno 2025 – Tirana, 16 maggio 2025: tra i capi di Stato e di governo europei riunitisi a margine dell'incontro della ComunitĂ Politica Europea per una telefonata con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, spicca l'assenza di Giorgia Meloni. La premier italiana si giustifica ribadendo la sua opposizione all'invio di truppe in Ucraina. Qualche ora piĂą tardi, in conferenza stampa, il presidente francese Emmanuel Macron precisa: "Abbiamo discusso di pace e di garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Facciamo attenzione a non diffondere false informazioni: ce ne sono giĂ abbastanza di quelle russe in giro".