Oggi si svolgerà l’autopsia di Martina Carbonaro, una giovane vita spezzata tragicamente. L’esame, condotto dalla perita Raffaella Salvarezza, potrebbe rivelare dettagli chiave sulla dinamica dei colpi che hanno portato a questo terribile delitto. In un contesto in cui la violenza giovanile è in aumento, la ricerca della verità diventa fondamentale per rendere giustizia e riflettere sulle misure di prevenzione necessarie. La speranza è che la storia di Martina risuoni come

Sarà Raffaella Salvarezza il perito che si occuperà di eseguire l’ esame autoptico sul corpo di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola il 26 maggio dall’ ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni a luglio. A conferire l’incarico, la Procura di Napoli Nord. Nominati anche i consulenti di parte: per la famiglia della ragazzina l’avvocato Sergio Pisani ha nominato i dottori Omero Pinto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Oggi l'autopsia su Martina Carbonaro: determinanti i tempi e la dinamica dei colpi

