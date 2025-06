Oggi la Giornata mondiale della bicicletta

Oggi è la Giornata Mondiale della Bicicletta! Un invito a riscoprire il potere delle due ruote nel contesto di un mondo sempre più attento alla sostenibilità. Pedalare non è solo un modo per muoversi, ma un gesto di libertà che abbraccia salute e ambiente. Unisciti agli eventi dedicati e scopri come una semplice bici possa trasformare le nostre città in luoghi più vivibili e sostenibili. Sella pronta? Si parte!

Oggi il mondo celebra la Giornata della bicicletta, un’occasione perfetta per riscoprire il fascino delle due ruote. Sostenibile, salutare e libera, la bici è protagonista di eventi, pedalate collettive e iniziative per promuovere uno stile di vita più green. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Oggi la Giornata mondiale della bicicletta

Ogni due minuti una #donna #muore per #parto o #gravidanza.#Oggi la #GiornatamondaledellaSalute, focus madri e neonati.Ogni due minuti una donna muor... Leggi la discussione

Oggi è la Giornata Mondiale della Bici: i migliori modelli da acquistare online

Riporta corriere.it: Non solo si risparmia ma soprattutto si ha una scelta infinita che non si avrebbe girando per i tanti punti vendita presenti sul territorio ...

Festeggiamo, pedalando, la giornata mondiale della bicicletta

Si legge su msn.com: Oggi si celebra la giornata mondiale della bicicletta, un mezzo che in città permetterebbe di ridurre traffico e inquinamento, in modo economico e con indubbi vantaggi per la salute – pedalare rafforz ...

Giornata Mondiale della bicicletta: a Pescara inaugurato ultimo tratto di pista ciclabile

Da rete8.it: Oggi Giornata mondiale della bicicletta e il Comune di Pescara decide di celebrare questa ricorrenza inaugurando l'ultimo tratto di pista ciclabile dei 12 realizzati dalla Giunta Masci per un totale d ...