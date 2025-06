Oggi 3 giugno San Carlo Lwanga e compagni | giovanissimi rifiutano un atto contro natura

Oggi, 3 giugno, celebriamo San Carlo Lwanga e i suoi giovani compagni, simboli di coraggio e fede. Questi martiri ugandesi, con la loro scelta audace di rifiutare un atto contro natura, ci ricordano l'importanza di difendere i propri valori in un mondo in continua evoluzione. La loro storia risuona oggi piĂą che mai, invitandoci a riflettere su cosa significhi realmente avere il coraggio di essere noi stessi. Un esempio straordinario di integritĂ !

San Carlo Lwanga insieme a 12 compagni, tutti giovani, è tra i primi martiri ugandesi. Hanno affrontato il supplizio e la morte con il coraggio della fede rifiutando di compiere un atto contro natura. Oggi 3 giugno si ricordano i cosiddett martiri ugandesi, ovvero San Carlo Lwanga insieme a 12 compagni. Tutti di etĂ molto. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Oggi 3 giugno, San Carlo Lwanga e compagni: giovanissimi, rifiutano un atto contro natura

