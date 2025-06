Offese social alla figlia della premier Giorgia Meloni sospeso il professore

Un episodio che solleva interrogativi sul clima di intolleranza nei social network. La sospensione del professore Stefano Addeo, accusato di offese alla figlia della premier Giorgia Meloni, mette in luce un trend preoccupante: la radicalizzazione dei discorsi online. In un'epoca in cui l'educazione e il rispetto dovrebbero prevalere, è fondamentale riflettere su come le parole possano avere conseguenze reali e gravi. Resta da vedere come si svilupperà questo caso.

La decisione, nei confronti del docente dopo le minacce rivolte alla figlia della premier Meloni sul suo profilo Facebook, sarĂ valida fino alla definizione del procedimento disciplinare. Il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania ha disposto la sospensione cautelare di Stefano Addeo, il docente del Liceo “Medi” di Cicciano (NA), dopo le minacce . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Offese social alla figlia della premier Giorgia Meloni, sospeso il professore

