Offerta scarsa sos campi solari | Decine di famiglie nel dramma

La mancanza di campi solari per bambini con disabilità è un tema che colpisce nel cuore molte famiglie. Con l’estate alle porte, decine di genitori si trovano ad affrontare una realtà drammatica. Il Gruppo Genitori Attivisti di Pisa ha acceso i riflettori su questa situazione critica, spingendo le istituzioni a intervenire. Un appello che ci invita a riflettere sull'importanza di inclusività e opportunità per tutti i bambini. Sarà finalmente ascoltato il grido di aiuto?

"Campi solari comunali per bambini e bambine con disabilità: situazione mai così critica con famiglie in estrema difficoltà". Dopo l’allarme lanciato dal Gruppo Genitori Attivisti Pisa, il problema è stato preso in carico dalla terza commissione consiliare grazie alla spinta della consigliera comunale Maria Antonietta Scognamiglio (Pd). L’audizione con la coordinatrice del Gruppo Genitori Attivisti Pisa è in programma per domani alla presenza dell’assessore. "Le criticità riguardano diversi fronti – afferma la consigliera Scognamiglio -. È un dato di fatto che quest’anno molte meno associazioni hanno partecipato al bando del Comune e questo ha già ridotto in partenza l’offerta e il sostegno alle famiglie, a fronte di tre mesi di chiusura delle scuole. 🔗 Leggi su Lanazione.it