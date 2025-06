Ocse | taglia stime Pil Italia +06% nel 2025 +07% nel 2026

L’Ocse rivede al ribasso le stime di crescita del PIL italiano, scendendo allo 0,6% per il 2025. Un segnale che si inserisce in un contesto globale in cui le economie devono affrontare sfide sempre più complesse. Questo potrebbe influenzare investimenti e consumi, rendendo cruciale una riflessione sulle strategie per rilanciare la crescita. Sarà interessante capire come l'Italia affronterà questa nuova realtà.

Milano, 3 giu. (LaPresse) – Le prospettive di crescita per l’Italia passeranno dallo 0,7% del 2024 allo 0,6% nel 2025 e allo 0,7% nel 2026. Così l’Ocse nella nuova edizione del suo Economic Outlook. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ocse: taglia stime Pil Italia, +0,6% nel 2025 +0,7% nel 2026

