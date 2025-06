Ocse taglia prospettive di crescita globale | troppe incertezze dai dazi

L'OCSE lancia un campanello d'allarme: la crescita globale è destinata a rallentare, fissata al 2,9% per il 2025. Le incertezze legate ai dazi pesano sull'economia mondiale, riflettendo un contesto in cui le tensioni commerciali sono sempre più centrali. Questo è un momento cruciale per riflettere su come le politiche economiche possano creare opportunità o ostacoli. Scopri cosa ci aspetta nel prossimo futuro!

La crescita globale frena al 2,9% nel 2025. Secondo l’OCSE sarà così anche l’anno prossimo. Servizio di Giuseppe Caporaso. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ocse taglia prospettive di crescita globale: troppe incertezze dai dazi

Leggi anche L’Ocse taglia le stime sull’economia italiana: nel 2025 la crescita sarà solo dello 0,6% - L'OCSE affila la sua penna e taglia le stime sull'economia italiana, prevendo una crescita misera dello 0,6% nel 2025.

L’Ocse taglia le prospettive di crescita globale: troppe incertezze dai dazi. Italia allo 0,6%

Lo riporta repubblica.it: La previsione per la crescita globale è vista in discesa dal 3,3% nel 2024 “a un modesto 2,9% nel 2025 e nel 2026” ...

Pil, l'Ocse taglia le stime di crescita

Lo riporta informazione.it: Nel 2025 in Italia il Pil rallenterà leggermente allo 0,6% e aumenterà allo 0,7% nel 2026. È quanto emerge dalle prospettive economiche dell'Ocse che mette in guardia da possibili ritardi della cresci ...

L’Ocse taglia le stime di crescita globale. In Italia il Pil rallenta, +0,6% nel 2025

