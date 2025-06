Ocse | rallenta la crescita globale scende a 29% Taglio sulla crescita del Pil italiano

L’OCSE lancia un campanello d’allarme: la crescita globale rallenta e il PIL italiano ne risente. Con previsioni che scendono al 2,9% per i prossimi anni, è chiaro che ci troviamo di fronte a sfide economiche non indifferenti. Ma come reagiranno le imprese e i consumatori? La resilienza del nostro Paese sarà messa alla prova. Scopri come affrontare questa nuova realtà!

Il nuovo Economic Outlook dell’Ocse prevede un nuovo rallentamento della crescita globale, che dal 3,3% nel 2024 è stimato al 2,9% sia nel 2025 che nel 2026. Il rallentamento, si sottolinea, dovrebbe essere concentrato soprattutto negli Stati Uniti, in Canada, Messico e Cina, con aggiustamenti al ribasso più contenuti nelle altre economie. La crescita del Pil negli Stati Uniti dovrebbe diminuire dal 2,8% nel 2024 all’1,6% nel 2025 e all’1,5% nel 2026. Nell’Eurozona si prevede invece un modesto rafforzamento della crescita, dallo 0,8% nel 2024 all’1,0% nel 2025 e all’1,2% nel 2026. Per la Cina si prevede una crescita moderata, dal 5,0% nel 2024 al 4,7% nel 2025 e al 4,3% nel 2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ocse: rallenta la crescita globale, scende a 2,9%. Taglio sulla crescita del Pil italiano

