Ocse | prospettive economiche globali in peggioramento crescita rallenta

Le ultime previsioni dell'OCSE dipingono un quadro preoccupante: la crescita globale rallenta, influenzata da barriere commerciali e incertezze politiche. Questo scenario non è solo un campanello d'allarme per i mercati, ma riflette un trend più ampio di instabilità che colpisce anche famiglie e imprese. Rimanere informati e pronti ad adattarsi diventa cruciale in un'economia sempre più interconnessa e vulnerabile. Come ci prepariamo a navigare queste acque turbol

"Le prospettive economiche globali stanno peggiorando, a causa delle elevate barriere commerciali, delle condizioni finanziarie più restrittive, del calo della fiducia e dell'accresciuta incertezza politica ": è quanto emerge dall'ultimo economic outlook dell' Ocse, secondo cui "questi fattori avranno un impatto negativo sulla crescita". secondo le prospettive dell'ocse, la crescita globale "rallenterà dal 3,3% nel 2024 al 2,9% sia nel 2025 sia nel 2026". E l'organizzazione lima anche la crescita dell'Italia che passerà dallo 0,7% del 2024, allo 0,6% del 2025, per poi tornare allo 0,7% del 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ocse: prospettive economiche globali in peggioramento, crescita rallenta

