Ocse | nel 2025 il Pil italiano rallenta allo 06% la crescita globale al 29%

Roma, 3 giugno 2025 – Nel 2025 la crescita del Pil italiano rallenterĂ leggermente allo 0,6% per poi risalire il prossimo anno a +0,7%. Questa la stima dell'Ocse, contenuta nell'ultimo Economic Outlook. Anche le previsioni di crescita globale sono state limate, al 2,9% sia per quest'anno che per il prossimo. Conti pubblici e disoccupazione. Il report riporta progressi migliori del previsto per il nostro Paese sul risanamento dei conti pubblici, in particolare sul deficit del 2024 calato 3,4% del Pil, dal 7,2% del 2023, 0,4 punti percentuali al di sotto di quanto preventivato dallo stesso governo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ocse: nel 2025 il Pil italiano rallenta allo 0,6%, la crescita globale al 2,9%

