Ocse | la crescita globale frena al 29 per cento nel 2025 e 2026

L'OCSE lancia un campanello d'allarme: la crescita globale si stima scenderà al 2,9% nel 2025 e 2026. Un segnale preoccupante, che riflette le tensioni commerciali ereditate dall'era Trump e una situazione finanziaria in deterioramento. Questo rallentamento potrebbe influenzare non solo le economie dei singoli paesi, ma anche il benessere delle famiglie e le prospettive di lavoro. È il momento di ripensare le strategie economiche!

Le nuove previsioni dell' Ocse dipingono un quadro economico mondiale in peggioramento. Le stime contenute nell'ultimo Economic Outlook, presentato a Parigi, indicano che la crescita globale rallenterà dal 3,3 per cento del 2024 al 2,9 per cento nel 2025 e 2026. Alla base di questo calo ci sono dazi commerciali di Donald Trump, condizioni finanziarie più rigide, fiducia in discesa e un'incertezza politica crescente. Il rallentamento sarà più marcato in Canada, Stati Uniti, Messico e Cina. Negli Usa, in particolare, il Pil scenderà dal 2,8 per cento del 2024 all'1,6 per cento nel 2025, mentre la Cina passerà dal 5 per cento al 4,3 per cento entro il 2026.