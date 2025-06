Occupazione e formazione Raffaelli lancia l’allarme | Aumenta il lavoro precario

Raffaelli lancia un campanello d’allarme: il futuro del lavoro si tinge di precarietà. Mentre si prevede un aumento del 40% dei contratti entro maggio 2025, solo l’11% garantirà un impiego a tempo indeterminato. Questo scenario mette in luce una sfida cruciale per il mercato del lavoro, dove la formazione diventa essenziale per navigare in un mare di contratti temporanei. È ora di investire nel futuro!

"La previsione a maggio 2025 su un importante aumento di contratti di lavoro, pari al +40% rispetto a maggio 2024, a prima vista potrebbe portare tutti a festeggiare, senza porsi alcun problema, ma andando a fondo, solo l’11% delle persone che troveranno lavoro otterranno un rapporto a tempo indeterminato. Ben l’82,2% incontrerà contratti a termine, co.co.co, di somministrazione ed altri simili". Così il consigliere dem Marco Raffaelli circa l’ultimo report sullo stato del mercato del lavoro pubblicato dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria. Per il consigliere "aumenta il lavoro, ma quello precario, che divora quasi tutta la nuova fetta di mercato, probabilmente complice il picco di domanda occupazione dei settori legati ai servizi di alloggio, ristorazione e, in generale, turistici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Occupazione e formazione. Raffaelli lancia l’allarme: "Aumenta il lavoro precario"

Leggi anche Urso: formazione e investimenti per rafforzare il made in Italy e l’occupazione - In un contesto economico complesso, il ministro per le Imprese, Adolfo Urso, sottolinea l'importanza di investire nella formazione e nelle risorse umane per rafforzare il Made in Italy e sostenere l'occupazione.

Ne parlano su altre fonti

Occupazione e formazione. Raffaelli lancia l’allarme: Aumenta il lavoro precario. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Formazione e diversificazione per rilanciare l’occupazione

Da corriereadriatico.it: La strategia per la tutela dei lavoratori non potrà essere quella del mantenimento delle attuali occupazioni ma dovrà far leva su due parole chiave: la formazione, che deve riguardare tutte le persone ...

Formazione e occupazione in Emilia Romagna

Si legge su pmi.it: La Regione Emilia Romagna promuove un bando per favorire l’occupazione e l’inserimento ... è rivolto agli enti accreditati per la formazione permanente e laboratori di ricerca attiva ...

Occupazione, Fipe Confcommercio lancia il Talent Day

Da parma.repubblica.it: “Ho scelto questa facoltà perché non avevo dubbi - ha commentato Longanesi – poter seguire un percorso di formazione dedicato alla mia passione mi è sembrata subito la scelta più natural ...