Occupati stabili aprile +12% su anno

Ad aprile, l'occupazione in Italia rimane solida: 24,2 milioni di occupati segnano un incremento annuale di 282mila unità (+1,2%). Questo trend positivo evidenzia il dinamismo del mercato del lavoro, con un incremento particolare tra giovani adulti e over 50. Un dato interessante? La stabilità del tasso di occupazione al 62,7% suggerisce che, nonostante le sfide economiche, il lavoro continua a essere una priorità per molti italiani.

11.55 Ad aprile il numero di occupati, pari a 24 milioni 200mila, è stabile rispetto al mese precedente e in aumento di 282mila unità rispetto ad aprile 2024 (+1,2%). Il tasso di occupazione è stabile al 62,7%. Lo rende noto l'Istat. La stabilità degli occupati è sintesi dell'aumento tra gli uomini 25-34enni e ultra 50enni, tra i dipendenti a termine e gli autonomi, e della diminuzione tra le donne, nelle altre classi d'età e tra i dipendenti permanenti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

