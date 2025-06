Obiettivo fuoriserie gli studenti universitari annunciano la nuova vettura per l' e-racing

L'Università di Udine segna un nuovo traguardo nel mondo dell'e-racing con la presentazione della Serena II evo, una monoposto elettrica che combina innovazione e sostenibilità. Con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi, questa vettura non è solo più leggera, ma anche più aerodinamica grazie al suo alettone in fibra di carbonio. È il segno che il futuro della mobilità sostenibile è già in pista! Quale sarà il prossimo passo per gli universitari?

Presentata oggi Serena II evo, la nuova monoposto elettrica dell'Università di Udine. Passa da 0 a 100 chilometri orari in 4 secondi; è più leggera, con 15 chilogrammi in meno rispetto all'anno scorso; più aerodinamica, grazie a un nuovo alettone posteriore in fibra di carbonio, e garantisce.

