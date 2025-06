Obiettivo dell’Atalanta 2025-2026? Consolidarsi facendo propria la mentalità di Gasperini aspettando il nuovo tecnico

L'Atalanta si prepara a un'importante transizione, puntando a consolidare la propria identità anche senza Gian Piero Gasperini. Mentre il club guarda al futuro, la chiave sarà adottare la mentalità vincente del suo ex tecnico. Con l'arrivo di un nuovo mister, la Dea mira a rimanere competitiva in un campionato sempre più agguerrito. Sarà interessante vedere come questa evoluzione influenzerà il gioco e l'approccio della squadra!

Atalanta tra presente e futuro senza Gasperini la parola chiave sarà solo una: consolidamento. Nel mezzo fare tesoro della mentalità vincente del tecnico Per quanto negli ultimi nove anni sia “stato divertente giocare in allegria”, ora per l’Atalanta è tempo di guardare al futuro, in particolare alla stagione 2025-2026: per la prima volta dal 2016 . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Obiettivo dell’Atalanta 2025-2026? Consolidarsi facendo propria la mentalità di Gasperini (aspettando il nuovo tecnico)

Leggi anche Milan Bologna 0-1, è festa rossoblù! I felsinei sovvertono ogni pronostico e vincono la Coppa Italia! Decisivo un gol dell’obiettivo bianconero Ndoye - Il Bologna festeggia un trionfo straordinario, sovvertendo ogni previsione e conquistando la Coppa Italia.

Segui queste discussioni sui social

#McLaren contro #Ferrari: stesso #obiettivo, approcci opposti it&utm_medium=mastodon Leggi la discussione

#Norris rivela il grande #obiettivo della #McLaren per il #2025: «Non ci siamo mai riusciti» it&utm_medium=mastodon Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

Obiettivo dell’Atalanta 2025-2026? Consolidarsi facendo propria la mentalità di Gasperini (aspettando il nuovo tecnico)

Segnala calcionews24.com: Atalanta tra presente e futuro senza Gasperini la parola chiave sarà solo una: consolidamento. Nel mezzo fare tesoro della mentalità vincente del tecnico Per quanto negli ultimi nove anni sia “stato d ...

Engels, l’obiettivo dell’Atalanta

msn.com scrive: Ederson non resterà all’Atalanta. Il Manchester City è in prima fila: offre cinquanta milioni. Il brasiliano apre la lista Guardiola. Il nuovo direttore sportivo Hugo Viana (ex Sporting Lisbona) ha un ...

Engels, l’obiettivo dell’Atalanta

Riporta corrieredellosport.it: L’Atalanta ha avuto modo di studiarlo da vicino ... Ha un contratto fino al 2028 e un obiettivo: prendersi un posto per il prossimo Mondiale. Era stato convocato in passato da Domenico Tedesco.