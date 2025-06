Nuovo patto tra sicurezza e crescita economica Patalano Kcl spiega la difesa secondo il Labour

Il nuovo patto tra sicurezza e crescita economica delineato dal governo britannico segna un significativo cambio di rotta. Durante la presentazione della Strategic Defence Review, Sir Keir Starmer ha messo in luce come le sfide globali richiedano un approccio innovativo. In un’epoca di crescente multipolarità , l'abilità di unire difesa e sviluppo economico diventa cruciale. Un punto interessante? La vera forza non risiede solo nelle armi, ma anche nella resilienza economica!

La Strategic Defence Review pubblicata ieri dal governo britannico con un evento a Glasgow alla presenza del primo ministro Sir Keir Starmer e del segretario John Healey racconta le sfide e la strategia britannica in un mondo che, si legge, è segnato da una crescente “multipolarità ” e da una “competizione strategica in intensificazione”, aggravata da un rapido cambiamento tecnologico. La Russia viene indicata come una “minaccia immediata e pressante”. La Cina come una “sfida sofisticata e persistente”. Corea del Nord e Iran come “disturbatori regionali”. E il fatto che questi Stati impegnati a riscrivere l’ordine globale si stiano sempre piĂą allineato rappresenta un’ulteriore minaccia per gli interessi britannici. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Nuovo patto tra sicurezza e crescita economica. Patalano (Kcl) spiega la difesa secondo il Labour

