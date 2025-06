Nuovo palasport Non ripetere i soliti errori

A Bastia Umbra si discute del nuovo Palasport, un'idea che potrebbe trasformare il panorama sportivo locale. Ma attenzione: non ripetiamo gli errori del passato! La nuova struttura deve rispondere alle reali esigenze della comunità e garantire spazi adeguati per tutte le pratiche sportive. È un'opportunità da cogliere al volo, per costruire un futuro in cui lo sport diventi un simbolo di crescita e coesione sociale. Sarà la svolta su cui tutti possiamo contare!

BASTIA UMBRA – "Siamo convinti anche noi che a Bastia serva un Palasport, ma non vogliamo che si faccia l'errore compiuto in passato con l'attuale palazzetto dello sport, frutto anch'esso di una opportunità che poi si è rilevata limitante per un adeguato svolgimento delle pratiche sportive nel nostro comune, con ripercussioni tangibili ancora oggi". Così i consiglieri di minoranza Catia Degli Esposti, Fabrizio Raspa, Giulio Provvidenza, Moreno Ricci, Stefano Santoni, Francesca Sforna ribattono al Comune che aveva bacchettato l'opposizione per essersi astenuta in consiglio comunale sulla vicenda del nuovo palasport.

