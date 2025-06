Nuovo colpo degli 007 di Kiev | Attacco subacqueo contro il ponte in Crimea

Un audace attacco subacqueo degli 007 di Kiev ha colpito nuovamente il ponte di Crimea, elemento cruciale per le comunicazioni russe. Questo è il terzo colpo, un chiaro segnale della resilienza ucraina e della crescente sofisticazione delle loro operazioni. Mentre il conflitto continua a infiammare la regione, ogni azione militare riaccende il dibattito sulla geopolitica europea, dimostrando quanto sia delicato l'equilibrio tra potenza e strategia.

Terzo attacco per il ponte che collega la penisola al resto della terraferma. In azione gli uomini del SBU. Usato esplosivo sui piloni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nuovo colpo degli 007 di Kiev: "Attacco subacqueo contro il ponte in Crimea"

