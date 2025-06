Nuovo centro commerciale a Trecate dal 9 giugno chiude al traffico via Galliate

Il 9 giugno segna l’inizio di una trasformazione per Trecate: chiude al traffico via Galliate per cinque mesi, dando il via ai lavori di un nuovo centro commerciale. Questa iniziativa non è solo un cantiere, ma un'opportunità per rivitalizzare l'economia locale e attrarre visitatori. Un cambiamento che si inserisce nel trend dell’urbanizzazione intelligente, dove commercio e comunità si incontrano. Sei pronto a scoprire come evolverà la tua città?

Chiude per cinque mesi via Galliate a Trecate. Il traffico sarà interrotto a partire da lunedì 9 giugno per l'avvio del cantiere di un nuovo centro commerciale. A darne comunicazione sono il sindaco Federico Binatti e il consigliere incaricato ai Lavori pubblici Mattia Felicetta, che.

Leggi anche ProduttivItalia, presentato alla Camera il nuovo Centro Studi sulle Pmi - Il 14 maggio, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati a Roma, è stato presentato ProduttivItalia, un nuovo centro studi indipendente.

