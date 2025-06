Nuovo blitz della Corte Ue | con un figlio minore si entra illegalmente in Europa Bambini come cavalli di Troia

La sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue riaccende il dibattito sull’immigrazione in Europa, sollevando interrogativi etici e pratici. Permettere l’ingresso a chi accompagna un minore fa emergere toni forti sui social, con opinionisti divisi. Questo blitz legale rappresenta un punto di vulnerabilità nella gestione dei confini europei. Come influenzerà la percezione pubblica sull'immigrazione? Un tema caldo che merita attenzione!

“Ci risiamo: la Corte di Giustizia dell’Ue, con una sentenza surreale, ha stabilito che basta un figlio minorenne per entrare illegalmente in Europa “. Lo sconcerto corre via social dal capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo Carlo Fidanza (gruppo Ecr). Accade che un cittadino di un Paese terzo non può essere sanzionato per favoreggiamento dell’ingresso illegale nell’Unione europea per il solo fatto di essere accompagnato dal figlio minorenne. Questo il pronunciamento della Corte di giustizia Ue. Che sottolinea che si tratta dell’esercizio della responsabilità genitoriale e non di un comportamento illecito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it