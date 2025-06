Nuovo Basket Altopascio trionfa in Divisione Regionale 2 | vittoria all' overtime contro Massa

Il nuovo basket Altopascio festeggia un trionfo indimenticabile nella divisione regionale 2, battendo Massa dopo un emozionante overtime. Questo successo rappresenta non solo una vittoria sportiva, ma anche un esempio di fair play tra squadre avversarie, un gesto che ricorda i valori autentici dello sport. In un’epoca in cui la competitività spesso prende il sopravvento, la sportività dei tifosi e dei giocatori è una boccata d’aria fresca. Un momento che va oltre il punteggio!

Una bella impresa. Con la festa finale, il classico taglio come ricordo di un pezzo della retìna del canestro; ma anche la gioia genuina di tutti i giocatori e dei tifosi rosablu. Non sono mancati gesti da libro "Cuore", gli abbracci tra chi ha vinto e chi ha perso. Molta sportivitĂ , come dovrebbe sempre accadere. Altopascio e Massa hanno dominato la stagione e si sono giocati la promozione. Nuovo Basket Altopascio sponsorizzato Marex è salito in Divisione Regionale "2", aggiudicandosi lo spareggio di gara tre al "Palabox" di Altopascio, all’overtime, dopo una gara pazzesca: 22-21, 33-32 e 50-49 i parziali che spiegano l’equilibrio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nuovo Basket Altopascio trionfa in Divisione Regionale 2: vittoria all'overtime contro Massa

