Bergamo si rifà il look in materia di sicurezza! Con l'aumento degli agenti in strada e un contatto diretto con i cittadini, la polizia locale punta a creare un ambiente più sicuro e reattivo. Questo nuovo assetto non solo risponde a esigenze locali, ma si inserisce in un trend nazionale di maggiore attenzione alla sicurezza urbana. Scopri come questa riorganizzazione possa trasformare la tua quotidianità!

Più agenti operativi in strada, un controllo del territorio tempestivo anche grazie a un contatto diretto con il cittadino. Va in questa direzione la riorganizzazione della polizia locale di Bergamo, "finalizzata – come sottolineano la comandante Monica Porta e l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni – a un sempre maggior presidio del territorio, in linea con il mandato programmatico dell’amministrazione". Tra le novità, infatti, c’è il potenziamento dei quattro Nuclei territoriali che, in sinergia con le unità mobili di quartiere e il nucleo appiedato in centro, controlleranno in modo diretto e capillare le aree urbane e periferiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuovo assetto alla Locale. Più agenti in strada nei Nuclei territoriali

Il Forum dei Giovani di Torre Annunziata volta pagina: sfiducia e nuovo assetto votati all'unanimità - Il Forum dei Giovani di Torre Annunziata segna una svolta significativa: durante l'assemblea del 16 maggio 2025, è stata approvata all'unanimità la sfiducia nei confronti del Coordinatore Pier Giuseppe Andassio e della Presidente Gaia Fabrocino.

