Nuovo allenatore Inter Tuttosport svela | nerazzurri al lavoro se parte Inzaghi ecco chi è in pole

L’Inter è già in fermento per il futuro: se Inzaghi lascia, Cesc Fabregas è il grande favorito per la panchina. Un cambio audace che rientra nella nuova era di club che puntano su ex calciatori per guidare la squadra. La scelta di affidarsi a un campione come Fabregas potrebbe portare una ventata di freschezza e innovazione. Sarà in grado di tradurre il suo talento in strategia vincente? Il tempo lo dirà!

Nuovo allenatore Inter, in edicola svelano aggiornamenti, i nerazzurri sono al lavoro per il tecnico, se parte Inzaghi ecco chi è in pole. Cesc Fabregas è il nome in cima alla lista dell’ Inter nel caso in cui si arrivi alla separazione da Simone Inzaghi. L’attuale tecnico del Como – scrive Tuttosport questa mattina – è molto apprezzato dalla dirigenza nerazzurra per le sue qualità tattiche, la capacità di lavorare con i giovani e la visione internazionale del calcio. Contatti tra le parti sarebbero già avvenuti, a conferma dell’interesse concreto. Dopo aver detto no a proposte arrivate da Roma e Bayer Leverkusen, Fabregas potrebbe però essere tentato dall’opportunità di guidare un club come l’ Inter, dal prestigio e dalle ambizioni decisamente superiori. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nuovo allenatore Inter, Tuttosport svela: nerazzurri al lavoro, se parte Inzaghi ecco chi è in pole

Leggi anche Xabi Alonso nuovo allenatore del Real Madrid (ecco dove andrà Ancelotti) - Il Real Madrid ha annunciato ufficialmente Xabi Alonso come nuovo allenatore, a partire dal 1° giugno 2025.

Segui queste discussioni sui social

dal 2010 sul #arrivo del #nuovo #papa: Leggi la discussione

dal 2010 sul #arrivo del #nuovo #papa: Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

Inzaghi, l’Inter trema! L’addio e il mercato folle dell’Al Hilal: Osimhen, Theo Hernandez ed Ederson

Scrive tuttosport.com: Per l’Inter è il giorno della verità. Simone Inzaghi è atteso in sede per incontrare Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin e non è dato a sapersi se dal conclave nerazzurro uscirà con il rinnovo ...

Nuovo allenatore Inter, Fabrizio Romano: “Due le opzioni per i nerazzurri, Marotta vuole…”

Segnala news-sports.it: Nuovo allenatore Inter | Vi proponiamo di seguito l'indiscrezione riguardante il futuro della panchina nerazzurra col possibile addio di Inzaghi ...

L'Inter ha scelto Fabregas: è Cesc la prima opzione in caso di divorzio con Simone Inzaghi

Lo riporta sport.virgilio.it: Inzaghi e l'Inter pronti a decidere il futuro. Si va verso una separazione: Marotta ha scelto Fabregas, ma servono garanzie per arrivare alla fumata bianca.