Nuovo allenatore Inter Repubblica svela | Inzaghi prima scelta altrimenti uno tra questi tre

La situazione in casa Inter si fa sempre più intrigante! Oggi Repubblica ha svelato che Simone Inzaghi resta la prima scelta, ma attenzione: se le cose non dovessero andare come previsto, tre nomi affascinanti potrebbero prendere il suo posto. In un contesto di cambiamenti nel calcio italiano, un nuovo allenatore potrebbe essere il fattore decisivo per il ritorno ai vertici. Chi sarà il prescelto? Scoprilo con noi!

Nuovo allenatore Inter, questa mattina arrivano preziosi aggiornamenti sul futuro di Simone Inzaghi e il possibile sostituto, i dettagli. Nuovo allenatore Inter, questa mattina Repubblica in edicola ha fornito preziosi aggiornamenti sul futuro di Simone Inzaghi e il possibile sostituto in caso di addio. Ecco alcuni dettagli, un breve passaggio: NUOVO ALLENATORE INTER – «Il tema del rinnovo è quello che a Milano potrebbe lasciare più rimpianti: con un contratto già rinnovato, probabilmente il finale di stagione sarebbe stato più sereno. Ma ora guardare indietro non ha senso, e l’Inter si prepara per ogni possibile scenario futuro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nuovo allenatore Inter, Repubblica svela: «Inzaghi prima scelta, altrimenti uno tra questi tre»

