Nuovo allenatore Inter dalla Spagna arriva il nome che fa sognare i tifosi | è quello di Simeone! Contatti tra le parti già avvenuti e…

La notizia dell'arrivo di Diego Simeone sulla panchina dell'Inter è un sogno che prende forma per i tifosi nerazzurri. Con contatti già avvenuti, il 'Cholo' potrebbe riportare passione e grinta nel club milanese. Questo movimento segna un trend: l'influenza degli allenatori spagnoli in Serie A è in netta crescita. Un cambio di rotta che potrebbe influenzare non solo la squadra, ma anche il futuro del campionato italiano. Rimanete sintonizzati!

Nuovo allenatore Inter, dalla Spagna arriva il nome che fa sognare i tifosi: è quello di Simeone! La fattibilità dell'operazione. Le voci sul sempre più probabile addio di Simone Inzaghi non fanno altro che alimentare il toto nomi per il nuovo allenatore dell' Inter. Ai tanti nomi arrivati dall'Italia negli ultimi giorni (su tutti quelli di Cesc Fabregas e di Roberto De Zerbi), dalla Spagna ne arriva uno che farebbe sognare ad occhi aperti la tifoseria interista. Si tratta del Cholo Simeone, il quale già in passato aveva alimentato la speranza nei cuori nerazzurri: « I miei figli, mia moglie, mio padre, tutti sanno che un giorno allenerò l'Inter.

