nuovi maggiorenni nel segno di daria

Una celebrazione che unisce gioia e tristezza: il Battesimo civico dei neodiciottenni a Somma Lombardo ha reso omaggio a Daria, la giovane promessa strappata alla vita troppo presto. In un momento in cui la comunità si stringe attorno al dolore, emerge un forte messaggio di solidarietà e speranza. La festa della Repubblica diventa così un simbolo di rinascita, invitando tutti a riflettere sull'importanza della vita e dei legami che ci uniscono.

Il Battesimo civico dei neodiciottenni a Somma Lombardo ieri, 2 Giugno festa della Repubblica, ha avuto una dedica speciale: a Daria, la diciottenne stroncata da un malore la scorsa settimana durante la festa per la conclusione dell’anno scolastico. Toccanti le parole del sindaco Stefano Bellaria rivolte ai genitori, Melania e Ovidiu Oniscu, presenti alla cerimonia: "Daria ha incarnato sin dalla nascita il significato di parole come pazienza, speranza, determinazione, resistenza, gioia di vivere, trasformandole in virtù vissute all’ennesima potenza.Melania e Ovidiu invec, hanno dimostrato giorno per giorno quanto possa essere inestimabile e incondizionato l’amore di due genitori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it