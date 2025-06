Nuovi interventi di manutenzione straordinaria | chiude il ponte mobile ma solo per due ore

Il ponte mobile sul canale Candiano chiude, ma solo per due ore! Questa breve pausa è necessaria per garantire la sicurezza di una struttura che supporta ben 10 milioni di veicoli all'anno. In un'epoca in cui la manutenzione delle infrastrutture diventa sempre più cruciale, questi interventi ci ricordano quanto sia fondamentale investire nella sicurezza delle nostre città. Non sottovalutiamo mai il valore di un ponte sicuro!

Il ponte mobile chiude, ma stavolta solo per due ore. In ragione della necessità di svolgere interventi inderogabili di manutenzione straordinaria ai fini della sicurezza e funzionalità del ponte mobile sul canale Candiano, struttura che sopporta il passaggio di circa 10 milioni di veicoli. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Nuovi interventi di manutenzione straordinaria: chiude il ponte mobile, ma solo per due ore

