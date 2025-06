Nuove ricerche per Maddie McCann la bimba scomparsa 18 anni fa in Portogallo

Gli agenti cercano in due pozzi vicini all'hotel dove la piccola soggiornava nel 2007 con la famiglia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nuove ricerche per Maddie McCann, la bimba scomparsa 18 anni fa in Portogallo

Come scrive gazzetta.it: A 18 anni dalla scomparsa di Maddie McCann, bimba inglese di 3 anni sparita in Portogallo, sono partite nuove ricerche. Si cerca in pozzi vicini al resort.

Riporta msn.com: Iniziate nuove ricerche della polizia tra Praia da Luz, in Portogallo, dove è scomparsa la bambina britannica Madeleine McCann e una casa vicino a un resort turistico dove viveva Christian Brueckner, ...

Segnala dire.it: Si torna a cerca nei terreni vicini a Praia Da Luz, la località di villeggiatura dell'Algarve da cui nell'estate del 2007 scomparve nel nulla Maddie McCann, la bambina inglese di tre anni che mezzo mo ...