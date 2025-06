Nuove nomine in Anci Lazio amministratori della Tuscia nei principali organi consultivi | l' elenco

L'Anci Lazio si rinnova! Recenti nomine di amministratori della Tuscia nei principali organi consultivi segnano un passo importante per il rafforzamento delle voci locali. Francesca Fiordigigli, Gabriele Caropreso e Cecilia Maria sono solo alcuni dei nuovi volti che porteranno fresche idee e competenze nei borghi e nei piccoli comuni. In un momento in cui la partecipazione civica è fondamentale, queste elezioni rappresentano una nota positiva per il futuro della comunità .

Anci Lazio, elezione di diversi amministratori locali nei principali organi consultivi dell'associazione dei comuni. Le nomine sono avvenute nelle ultime settimane. Nella consulta dei borghi e piccoli comuni del Lazio sono stati eletti Francesca Fiordigigli, Gabriele Caropreso e Cecilia Maria. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Nuove nomine in Anci Lazio, amministratori della Tuscia nei principali organi consultivi: l'elenco

