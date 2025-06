Nuove incursioni ucraine | obiettivo in Crimea La Russia rinvia ancora la tregua | Sbagliato aspettarsi una svolta

Le recenti incursioni ucraine in Crimea segnano un cambio di passo nel conflitto, ma le parole del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rivelano una realtà inquietante: la pace è ancora lontana. Questo rinvio della tregua non è solo un ostacolo, ma riflette un contesto geopolitico in continuo mutamento. Un elemento chiave da considerare? La determinazione di entrambe le parti a mantenere il controllo territoriale, che accende tensioni sempre più complesse.

«È sbagliato aspettarsi una svolta o soluzioni immediate sull’Ucraina ». Le parole di Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, pronunciate all’indomani dei negoziati di Istanbul, non suonano come un rinvio. Sembrano piuttosto un avvertimento. La Russia ha rispedito al mittente la richiesta ucraina di un cessate il fuoco senza condizioni, offrendone una versione ridotta e localizzata: una tregua parziale, di due o tre giorni, su limitati settori della linea del fronte. Mosca insiste sul fatto che la via d’uscita dal conflitto sia « estremamente complessa » e « implichi molte sfumature ». A chi legge tra le righe, è un modo per dire che non c’è pace possibile senza concessioni strutturali da parte di Kiev. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Nuove incursioni ucraine: obiettivo (in) Crimea. La Russia rinvia ancora la tregua: “Sbagliato aspettarsi una svolta”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L’Ucraina infligge una sconfitta alla Russia con i suoi droni. Un’analisi a caldo dell'Operazione Ragnatela; Le pace in Ucraina è sempre piu lontana, Israele bombarda gli Houthi e non si ferma a Gaza. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Nuova beffa degli 007 ucraini alla Russia: colpito il ponte di Crimea con esplosivi sottomarini

repubblica.it scrive: Il ponte di Kerch, oggetto già nel 2022 e nel 2023 di incursioni da parte di Kiev, unisce la Crimea alla Russia. Ancora incerta la dinamica ma non si esclude ...

Nuove incursioni ucraine, colpito il ponte di Crimea. I russi a riccio sui negoziati: "Sbagliato aspettarsi svolte"

Lo riporta huffingtonpost.it: I Servizi di Kiev esultano per aver raggiunto un altro obiettivo. Il Cremlino allontana nuovi colloqui, "improbabile nel prossimo futuro" il ...

Guerra Ucraina - Russia: la diretta no stop

Secondo repubblica.it: La strategia del Cremlino: occupare il territorio a ridosso delle città di Sumy e Kharkiv. “La Russia deve essere più grande” ...