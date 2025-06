Nuova strage vicino a un centro per la distribuzione di aiuti a Gaza almeno 15 morti

Una nuova strage scuote Gaza, con almeno 15 vite spezzate vicino a un centro per la distribuzione di aiuti umanitari. Questo tragico evento si inserisce in un contesto di crescente tensione e crisi umanitaria che colpisce la regione. Mentre il mondo guarda, è fondamentale riflettere sull'importanza della solidarietà e dell'assistenza umanitaria in situazioni di conflitto. La sofferenza di queste comunità merita attenzione e azioni concrete.

Il 3 giugno la difesa civile palestinese ha affermato che almeno quindici persone sono state uccise dall’esercito israeliano vicino a un centro per la distribuzione di aiuti umanitari nel sud della Striscia di Gaza. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Nuova strage vicino a un centro per la distribuzione di aiuti a Gaza, almeno 15 morti

Leggi anche Israele lancia "operazione Carri di Gedeone", nuova strage come nel 1200 AC per prendersi "aree strategiche" di Gaza, 150 morti in 24 ore - Israele avvia l'operazione "Carri di Gedeone", un'azione militare che ricorda le massacri del 1200 a.

