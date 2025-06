Nuova strage a Gaza presso punto aiuti

La tragedia di Gaza torna a colpire, con 24 vittime innocenti in un punto di distribuzione di aiuti. Questo drammatico evento non è solo l'ennesima notizia di cronaca, ma un segnale allarmante della crisi umanitaria che da anni affligge la regione. Mentre il mondo guarda, ci chiediamo: quale futuro per una popolazione straziata? Riflessioni urgenti sono necessarie, perché le vite umane non possono diventare statistiche.

8.35 Almeno 24 palestinesi sono stati uccisi dal fuoco delle truppe israeliane presso un punto di distribuzione di aiuti nella Striscia di Gaza. Decine di persone sono rimaste ferite. E' quanto riporta il quotidiano israeliano Haaretz, che cita fonti delle autorità sanitarie di Gaza. L'esercito israeliano conferma che i militari hanno aperto il fuoco a Rafah su "individui che si avvicinavano e rappresentavano una minaccia". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche Israele lancia "operazione Carri di Gedeone", nuova strage come nel 1200 AC per prendersi "aree strategiche" di Gaza, 150 morti in 24 ore - Israele avvia l'operazione "Carri di Gedeone", un'azione militare che ricorda le massacri del 1200 a.

