Nuova spiaggia a Salerno | folla di bagnanti tra Torrione e Pastena ma mancano i servizi

La nuova spiaggia di Salerno, tra Torrione e Pastena, ha attirato una marea di bagnanti, trasformando il litorale orientale in un vivace spettacolo di colori. Ma c'è un rovescio della medaglia: servizi scarsi mettono a rischio l'esperienza di questa novità estiva. Con l’estate che avanza e le città che cercano di rilanciarsi, è fondamentale non solo abbellire il paesaggio ma anche garantire comfort e sicurezza ai bagnanti. Sarà questa la nuova sfida per

Nel giorno di festa, il nuovo tratto di spiaggia realizzato tra Torrione e Pastena grazie al progetto di ripascimento finanziato dalla Regione Campania ha attirato centinaia di salernitani e visitatori. Il litorale orientale di Salerno si è così trasformato in una distesa colorata di ombrelloni, asciugamani e lettini, inaugurando di fatto la stagione balneare in grande stile. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la prima fase dell’intervento ha esteso l’arenile fino a 70 metri verso il mare, offrendo una nuova e ampia porzione di costa che ha subito conquistato chi nei mesi scorsi aveva osservato con curiositĂ i lavori in corso dal lungomare Marconi. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Nuova spiaggia a Salerno: folla di bagnanti tra Torrione e Pastena, ma mancano i servizi

Leggi anche F1, cosa può cambiare con la nuova direttiva tecnica a giugno? Ultima spiaggia per la Ferrari - La nuova direttiva tecnica di giugno potrebbe rappresentare l'ultima spiaggia per la Ferrari, che, dopo un quarto di stagione 2025 deludente, si prepara al Gran Premio di Imola.