Nuova rete idrica e i dubbi sul futuro dei lavori il presidente dell’Ati | Bisogna capire se la ditta è nelle condizioni di continuare

In un momento in cui la sostenibilità delle infrastrutture è più cruciale che mai, Agrigento si trova di fronte a un’incertezza allarmante. Il presidente dell’ATI idrico mette in luce i dubbi sul futuro dei lavori per il rifacimento della rete idrica, con una ditta che potrebbe non essere in grado di proseguire. Questo solleva interrogativi su come garantire l'accesso all'acqua, una risorsa fondamentale per tutti. I cittadini attendono risposte e soluzioni concrete.

Lavori di rifacimento della rete idrica di Agrigento che continuano a rilento, data di chiusura delle opere non definibile e probabile impossibilità del consorzio aggiudicatario dell’appalto a proseguire i lavori. Questo è in sintesi il quadro prospettato dal presidente dell’Ati idrico, il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Nuova rete idrica e i dubbi sul futuro dei lavori, il presidente dell’Ati: “Bisogna capire se la ditta è nelle condizioni di continuare”

Leggi anche Sanità, la Cisl Fp lancia l’allarme: “Senza la nuova rete sanitaria servizi al collasso” - La Cisl FP lancia un allarme serio per il sistema sanitario, avvertendo che senza una ristrutturazione della rete e una ridistribuzione delle ore per il personale precario, i servizi rischiano il collasso già quest'estate.

Dissalatore a Porto Empedocle, i dubbi del neo comitato Mare nostrum: Negativo l'impatto sul territorio; Assemblea pubblica sull'accordo Aimag Hera: l'unica strada, per il Sindaco, i dubbi degli oppositori; Porto Empedocle, il dissalatore mobile non convince il Comitato Mare Nostrum: «Dubbi sul sito e sulle proc.... 🔗Ne parlano su altre fonti

I dubbi del Mef sull'anticipo di 10 milioni per la rete idrica, il portaborse rassicurò la funzionaria: "Tu lo sai come nasce tutto"

agrigentonotizie.it scrive: Il ministero dell'Economia e delle Finanze aveva inviato un preavviso di impugnativa delle somme che, secondo l'indagine, erano indispensabili all'impresa per far partire i lavori. Dossier ricostruisc ...

Via Bolognese, nuova fase dei lavori alla rete idrica: senso unico alternato dal 28 aprile

Lo riporta msn.com: Prenderà il via lunedì 28 aprile una nuova fase dei lavori per il rinnovo della rete idrica su via Bolognese, una delle arterie principali del traffico fiorentino e strategica per i numerosi ...

Inchiesta sulla rete idrica, l’affondo di Legambiente: “Livello estremo di degrado morale, politico e amministrativo”

Secondo agrigentonotizie.it: La delegazione siciliana invita a fare uno “sforzo corale per comprendere come si è potuto arrivare fino a questo punto. Non basta confidare nell’operato delle forze dell’ordine e della magistratura” ...