Nuova palestra e biblioteca rinnovata al Carlo Alberto di Novara

Il convitto nazionale Carlo Alberto di Novara si rinnova e si prepara a diventare un polo culturale e sportivo di eccellenza! Con una nuova palestra e una biblioteca ristrutturata, gli studenti possono ora contare su spazi moderni per crescere non solo nel sapere, ma anche nel benessere fisico. Un investimento che segna l'inizio di una nuova era educativa. E il campione del mondo Emanuele Bezzi? Un'ispirazione per tutti!

Nuova palestra e biblioteca rinnovata al convito nazionale Carlo Alberto di Novara. Il taglio del nastro alcuni giorni fa a scuola con gli studenti e il consigliere provinciale Andrea Crivelli e il retrore Nicola Fonzo. Presente il campione del mondo di tennis Emanuele Bezzi. "Dopo i gravi danni. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Nuova palestra e biblioteca rinnovata al Carlo Alberto di Novara

Leggi anche Parrocchia di Gavassa, nuova palestra - Un tuffo nel passato ha risvegliato i veri valori della terra reggiana. Ieri mattina, Gavassa ha celebrato con entusiasmo l’inaugurazione della sua palestra, rinnovata dopo la ristrutturazione.

Segui queste discussioni sui social

Per due volte dato per estinto, il parrocchetto di Malherbe costruisce ancora il suo nido #animali #uccelli #pappagalli #parrocchetti #nuova zelanda #conservazione #riproduzione #ecologia #iniziative #enti #problemi #natura #ecologia #ambi… Leggi la discussione

Per due volte dato per estinto, il parrocchetto di Malherbe costruisce ancora il suo nido #animali #uccelli #pappagalli #parrocchetti #nuova zelanda #conservazione #riproduzione #ecologia #iniziative #enti #problemi #natura #ecologia #ambi… Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

Nuova biblioteca con spazi per i laboratori didattici

Secondo ilrestodelcarlino.it: Biblioteca che sorgerà nel cuore della località, precisamente in quella che era sede della filiale Bper, e andrà ad impreziosire la rinnovata ... di realizzare la nuova Biblioteca a Migliaro.

Biblioteca a Bertelli. Oggi l’apertura

Lo riporta lanazione.it: Oggi alle 9 riaprirà al pubblico la Biblioteca Comunale nella rinnovata sede di Villa Bertelli. In questa nuova fase, tutti i servizi saranno disponibili per gli utenti. La biblioteca adotterà ...

Uno spazio per famiglie e studenti: Palazzo Romagnoli diventa la nuova sede della biblioteca Saffi

Scrive forlitoday.it: Una nuova biblioteca di pubblica lettura, concepita come luogo di aggregazione, condivisione e inclusione, dove le persone potranno non solo leggere e studiare, ma anche darsi appuntamento e passare d ...