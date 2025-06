Nuova linfa per l’ex carcere San Vito gli studenti animano il futuro polo culturale

L'ex carcere San Vito di Agrigento rinasce come polo culturale grazie a un'alleanza tra l'Agenzia del Demanio e associazioni locali. Gli studenti saranno i protagonisti di questo nuovo capitolo, portando freschezza e creatività in spazi un tempo chiusi. In un'epoca in cui la cultura è fondamentale per la rinascita delle comunità, questo progetto rappresenta un faro di speranza e innovazione. Non perdere la prima iniziativa: il futuro è qui!

Dopo una lunga pausa, l’ex carcere San Vito di Agrigento ritorna ad una parziale fruibilità del pubblico grazie all’intesa tra Agenzia del Demanio e le associazioni Farm Cultural Park, Svatteri Srls e Southmovie che per 3 anni gestiranno parte degli spazi per iniziative culturali. La prima. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Nuova linfa per l’ex carcere San Vito, gli studenti animano il futuro polo culturale

Leggi anche Mercato Juve, caccia al nuovo terzino: due nomi più uno per dare nuova linfa alle fasce. La lista completa e aggiornata - La Juventus intensifica la ricerca di un nuovo terzino per rafforzare le fasce nella prossima sessione di mercato estiva.

Approfondimenti da altre fonti

Agrigento Capitale, rinasce l'ex carcere San Vito

Riporta msn.com: "Stamattina è venuto l'ultimo secondino che ha consegnato simbolicamente le chiavi e raccontato storie terribili. Poi detenuti, secondini, il figlio dell'ultimo direttore: da quando abbiamo aperto le ...

Robinho, la nuova vita in carcere dell'ex Milan: ecco cosa fa

Secondo tuttosport.com: Robinho sta cercando di ricostruirsi una nuova vita all'interno del carcere che lo ospita in Brasile. L'ex calciatore è stato condannato lo scorso marzo anche nel suo Paese, dove sta scontando la ...

Sant’Agata, la nuova vita dell’ex carcere. «La storia non sarà dimenticata»

ecodibergamo.it scrive: Chi lavora al recupero del compendio nel cuore di Città Alta è in ascolto del passato che riemerge, attento a conservare un equilibrio tra le funzioni che furono (convento prima, carcere poi ...