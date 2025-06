Nuova legge sulla caccia scontro fra doppiette e ambientalisti Ma la riforma è ancora al palo

La battaglia tra doppiette e ambientalisti si intensifica in un'Italia sempre più divisa sulla caccia. Con la riforma della legge 157 del 1992 in stallo, i cacciatori denunciano fake news mentre gli ecologisti parlano di "legge Far West". Questo scontro riflette un trend più ampio: la crescente tensione tra tradizioni locali e sostenibilità ambientale. Chi avrà l'ultima parola in questo delicato equilibrio? Seguici per scoprire come evolverà la situazione.

Brescia, 3 giugno 2025 – Tra gli ambientalisti c’è già chi parla di “legge Far West”, mentre i vertici delle associazioni venatorie evidenziano l’urgenza di aggiornare una norma vecchia di 30 anni. Intanto la base dei cacciatori attende e, nel frattempo, prova a smentire quelle che definisce ”fake news”. La riforma della legge 157 del 1992 sulla caccia non ha ancora visto la luce, ma ha già scatenato un’ondata di polemiche e contrapposizioni anche nella maggioranza di Governo. La riprova è il rallentamento dell’iter della legge, che doveva approdare in consiglio dei ministri il 19 maggio, poi il 26, ma ancora non si è arrivati al dunque (domani la Federazione italiana della caccia organizza l’incontro “Quanto è difficile fare le leggi in Italia“). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuova legge sulla caccia, scontro fra doppiette e ambientalisti. Ma la riforma è ancora al palo

