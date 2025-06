Nuova guida per Risorse per Roma Bellini presidente via alla riorganizzazione

Cambia tutto in Risorse per Roma! Con la nomina di Fabio Bellini a presidente, si segna l’inizio di una riorganizzazione cruciale: da una struttura monocratica a un modello collegiale. Questo cambiamento non è solo una mossa strategica, ma una risposta alle sfide attuali della città, mirando a potenziare le collaborazioni con il Comune. Un passo verso un futuro più innovativo e partecipativo nel cuore della Capitale!

Cambia tutto in Risorse per Roma. Si passa da una struttura monocratica a una collegiale, per rinnovarsi e poter ampliare ulteriormente le collaborazioni con il Comune. Roberto Gualtieri, infatti, ha nominato Fabio Bellini nuovo presidente e un nuovo consiglio di amministrazione.

Per due volte dato per estinto, il parrocchetto di Malherbe costruisce ancora il suo nido #animali #uccelli #pappagalli #parrocchetti #nuova zelanda #conservazione #riproduzione #ecologia #iniziative #enti #problemi #natura #ecologia #ambi… Leggi la discussione

Risorse per Roma, Paolo Orneli verso la nomina ad amministratore unico

Lo riporta romatoday.it: Verso la nuova fase di Risorse per Roma Secondo quanto raccolto da fonti ... regionale allo sviluppo economico e attività produttive guidato da Guido Fabiani. Nel quinquennio successivo è ...

Roma, al San Camillo arriva l’app “La Guida”: orientarsi in ospedale diventa più semplice

Da romadailynews.it: Il San Camillo di Roma introduce una nuova app per aiutare pazienti e visitatori a orientarsi tra reparti e padiglioni. Un'iniziativa della Fondazione SCF per una sanità più accessibile.

Roma regina aquarum, il professor Rinaldo nella nuova guida di Repubblica: "L'acqua rappresenta una vera e propria identità della città"

Segnala repubblica.it: “L’acqua di Roma è meravigliosa, viene da tante sorgenti e non da falde acquifere profonde come in tante città che sono a rischio inquinamento. Si tratta di un’acqua unica, con ...