Nuova gestione per il teatro Diego Fabbri dalla stagione 2026-2027 Si punta a professionisti di serie A

Il Teatro Diego Fabbri di Forlì si prepara a una rivoluzione! A partire dalla stagione 2026-2027, la gestione del prestigioso teatro sarà affidata a professionisti di livello "Serie A", con un investimento di 5,6 milioni di euro. Questa mossa è un chiaro segnale della crescente attenzione verso la cultura e l’arte in Italia, dove i teatri stanno diventando pilastri fondamentali per la rinascita post-pandemia. Non perdere l'occasione di assistere a eventi di alta qualità!

La gestione del teatro Diego Fabbri di Forlì andrà a gara per cinque anni a partire dalla stagione 2026-2027. Per un valore stimato della concessione di 5,6 milioni di euro. Al concessionario il Comune riconoscerà un contributo annuale di circa 571mila euro, per un totale che supera i 2,8. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Nuova gestione per il teatro Diego Fabbri dalla stagione 2026-2027. Si punta a "professionisti di serie A"

