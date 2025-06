Nuova era Milan | Theo Hernandez alla porta ma l’Arabia non attrae Per Maignan c’è la Premier

Il Milan si prepara a una rivoluzione, con Theo Hernandez sul piede di partenza verso l'Arabia Saudita. Ma il richiamo dei club europei, come la Premier per Maignan, è più forte. Un segnale chiaro: il Diavolo sta cambiando pelle e, mentre alcuni giocatori cercano nuove sfide, il futuro del club è incerto. Scopri come questa trasformazione potrebbe influenzare la stagione rossonera!

Le ultime sul futuro dei due calciatori francesi. Il Diavolo rischia una vera e propria rivoluzione, considerando anche il possibile addio di Reijnders Milan e Al Hilal hanno raggiunto un accordo per una cifra superiore ai 30 milioni di euro. Un accordo, che però non basterà al momento per portare Theo Hernandez in Arabia Saudita. (LaPre) – Calciomercato.it Il terzino francese è stato sempre poco propenso a lasciare il calcio che conta, ma la proposta dell’Al Hilal è davvero allettante e rifiutare 18 milioni di euro netti a stagione non è certo facile. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Nuova era Milan: Theo Hernandez alla porta, ma l’Arabia non attrae. Per Maignan c’è la Premier

Leggi anche Reijnders, nuova offerta che fra tremare il Milan: l’ipotesi monstre - Tijjani Reijnders potrebbe diventare il protagonista di un trasferimento clamoroso. Il centrocampista del Milan si trova al centro di voci di mercato che alimentano le tensioni tra il club rossonero e alcune squadre estere pronte a presentare un'offerta monstre.

