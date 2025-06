Nuova area verde nei pressi del parcheggio del Fanuzzi | lavori completati

Brindisi si veste di verde! Con la recente inaugurazione di un'area verde nei pressi del parcheggio dello Stadio "Fanuzzi", la città non solo abbellisce il suo volto, ma investe anche nel futuro sostenibile. Questo progetto, finanziato dal Ministero della Transizione Ecologica, è una risposta concreta ai cambiamenti climatici e un passo verso città più vivibili. Scopri come l’urban green sta trasformando le nostre comunità!

BRINDISI - Brindisi è tra le città che hanno usufruito di un finanziamento del Ministero della Transizione Ecologica per realizzare interventi finalizzati all’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano. L’area interessata è stata quella attinente allo Stadio comunale “Fanuzzi”, nel. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Nuova area verde nei pressi del parcheggio del "Fanuzzi": lavori completati

