Il nuoto sta vivendo una nuova primavera in Italia, e l'Olimpia Sport Village lo dimostra trionfando al 49° Meeting “Città di Modena”. Questo evento, che ha riunito atleti di alto livello, non è solo una competizione, ma un vero e proprio palcoscenico per il talento emergente. Mentre si avvicinano le Olimpiadi, il panorama natatorio italiano è in fermento: chi sarà il prossimo campione a brillare?

Si è concluso oggi, presso la piscina comunale Dogali, il 49° Meeting “Città di Modena”, organizzato dal Circolo dello Sportivo della Guardia di Finanza di Modena. Tre intense giornate di gare hanno animato l’impianto, con tanti atleti pronti a contendersi i diversi trofei in palio. Oltre al. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Nuoto, l'Olimpia Sport Village vince il 49° meeting “Città di Modena”

