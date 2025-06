Nuoto artistico tris d’argenti per l’Italia nel secondo giorno degli Europei a Funchal

È un trionfo d'argento per l'Italia al secondo giorno degli Europei di nuoto artistico a Funchal! Tre medaglie conquistate nelle finali del solo free e della prova a squadre. Enrica Piccoli e il team azzurro brillano, dimostrando che il talento italiano non conosce confini. Questo successo si inserisce in un trend di crescita e passione per il nuoto artistico nel nostro Paese, pronto a sorprendere ancora!

Calato il sipario sulla seconda giornata degli Europei di nuoto artistico a Funchal (Portogallo). Nella piscina lusitana, il day-2 della danza in vasca ha riservato all’Italia tre medaglie. Un tris d’argenti di qualità in tutte le finali previste: le due routine del solo free (donneuomini) e sempre il libero della prova a squadre. Enrica Piccoli ha concluso in seconda posizione nell’atto conclusivo. Nel suo solo, l’azzurra ha ottenuto lo score di 212.9451, di cui 118.3451 con i sei elementi e 94.6000 per l’impressione artistica (coreografia, performance e transizioni). La nostra portacolori ha rappresentato il tema “ Dalla disperazione, alla speranza “, accompagnata dal brano Andrea Chenier e cantato da Maria Callas. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto artistico, tris d’argenti per l’Italia nel secondo giorno degli Europei a Funchal

