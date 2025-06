Nucleare | Iran non lasceremo tavolo negoziati

L'Iran ribadisce la sua volontà di rimanere al tavolo delle trattative sul nucleare, un tema che continua a suscitare dibattiti accesi a livello globale. La portavoce Fatemeh Mohajerani ha dichiarato che il dialogo rimane una priorità per Teheran. In un contesto internazionale di incertezze geopolitiche, questa posizione potrebbe influenzare non solo la stabilità del Medio Oriente, ma anche i mercati energetici mondiali. Resta da vedere quali saranno le prossime mosse.

Milano, 3 giu. (LaPresse) – L’Iran “non abbandonerà mai il tavolo” delle trattative sul nucleare con gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato la portavoce del governo di Teheran, Fatemeh Mohajerani, nella conferenza stampa settimanale. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana Irna. “Come è stato sottolineato più volte, siamo favorevoli ai negoziati, negoziati trasparenti e onesti, senza dire una cosa oggi e un’altra domani, o dire qualcosa in segreto e dietro le quinte e annunciare una questione diversa nei media”, ha detto la portavoce. E ancora: “Tutti i nostri scenari e le nostre opzioni sono sul tavolo e siamo pienamente consapevoli di queste questioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nucleare: Iran, non lasceremo tavolo negoziati

Leggi anche Trump: patto nucleare con l’Iran, «in un certo senso» - In una svolta sorprendente, l'amministrazione Trump ha avanzato una proposta scritta agli iraniani per tentare di risolvere la questione nucleare.

